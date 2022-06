Annoncés l'année dernière, ils arrivent. Deux radars sont situés chaussée de Haecht, deux autres quai des Usines et un dernier le long du canal (boulevard de Nieuport).

Ils font partie des "28 nouveaux radars" annoncés l’année dernière par la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). Cinq nouveaux dispositifs répressifs seront prochainement opérationnels dans la commune de Bruxelles-Ville. Les boîtes sont déjà installées, mais actuellement elles ne verbalisent pas encore les automobilistes en infraction.

Deux radars sont situés chaussée de Haecht : un au niveau de l’institut Vias, et un autre à proximité de la station-service Lukoil. Deux autres sont placés quai des Usines : un près de Docks Bruxsel et un second à hauteur du marché Mabru. Enfin, un radar est mis le long du canal (boulevard du Neuvième de Ligne- boulevard de Nieuport). "Ce sont des radars classiques, mais qui flashent dans les deux sens", précise l’administration régionale.

Selon Bruxelles-Mobilité, les emplacements sont choisis notamment en fonction de la vitesse, de la concentration d’accidents et des plaintes.

Un protocole d’accord entre Bruxelles-Mobilité, la commune, le parquet et la zone de police est en passe d’être ratifié, et est passé sur la table du conseil communal bruxellois ce lundi. Une fois ce protocole avalisé, et "cela ira vite" annonce l’administration, les dispositifs seront opérationnels.