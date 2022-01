Interrogée en commission mobilité ce mardi par les députés Arnaud Verstraete (Groen) et Anne Charlotte d'Ursel (MR), la ministre Elke Van den Brandt (Groen) a confirmé que des "points-nœuds" devraient prochainement faire leur apparition en Région bruxelloise dans le courant de l’année 2022. Présent dans plusieurs provinces du pays, ce système de signalisation permet de confectionner des itinéraires cyclables (sans smartphone) grâce à des signaux situés aux croisements.

"Avec les points-nœuds, nous pouvons aider les Bruxellois et les touristes à découvrir des pistes cyclables agréables et sûres à Bruxelles, que ce soit pour se rendre au travail ou pour se détendre", se réjouit le député Groen.

Le projet est financé par Bruxelles Mobilité, sous la supervision de visit.brussels. Des contacts ont d'ailleurs été pris avec les bénévoles de BikeNode, qui ont déjà réalisé un système similaire sous forme digitale.

Si elle applaudit les avancées en la matière, la députée d'opposition Anne Charlotte d'Ursel se dit cependant déçue par le contexte général de relance touristique et appelle à "aller beaucoup plus loin que cela" :"Il faut avoir une stratégie plus large pour tout ce qui tourne autour de ces points-nœuds, c’est-à-dire les points d’intérêt qui permettraient de mettre Bruxelles beaucoup plus en valeur".