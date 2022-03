Pendant deux ans, le terrain entre l’avenue Vander Bruggen et le quai Fernand Demets accueillera les clients, privés de parking pendant le chantier de la rue Wayez.

Le chantier de la rue Wayez bat son plein. L’artère commerçante anderlechtoise fait l’objet d’un lourd réaménagement orchestré par la Stib, dans l'obligation de changer les rails obsolètes.

© William Deboulle

© William Deboulle

Afin d’apporter une solution aux commerces désormais privés de parking de proximité, les autorités locales ont conclu un accord pour transformer en espace de stationnement le terrain vague situé entre l’avenue Vander Bruggen et le quai Fernand Demets.

"C’est un des plus anciens chancres d’Anderlecht.Le terrain devait être utilisé comme marina, puis le projet a été abandonné. Un nouveau projet de logement va nous être proposé. Mais en attendant, le propriétaire a accepté un deal. Le terrain est exonéré de la taxe sur les lieux inoccupés, et on peut l’utiliser comme parking. C’est un win-win", se réjouit l’échevin Alain Kestemont (Défi), confirmant une information du journal La Capitale.

© William Deboulle

© William Deboulle

Les travaux de nivellement sont en cours et un aménagement avec du gravier est prévu pour le site appelé à accueillir 49 véhicules. Un quota stratégique qui permet de ne pas devoir demander de permis… L’entrée et la sortie des véhicules se feront du côté du canal.

Pour les alentours du 15 mars

Le lieu devrait être opérationnel aux alentours du 15 mars. Le collège échevinal n’a cependant pas encore fixé les modalités financières de ce parking réservé aux clients. Car sans contrôle, le lieu risque de finir en parking gratuit de délestage… L’idée de cartes de parking offertes après les achats fait son chemin... Une surveillance par un concierge est en tout cas prévue.

Rappelons qu’après le réaménagement, le nombre de places sera drastiquement réduit rue Wayez. Ce qui inquiète déjà certains commerçants. Les autorités comptent compenser cette perte par un parking souterrain place de la Vaillance. Mais les modalités financières de ce parking privé, encore non établies, suscitent, ici aussi, des tracas.

Le chantier est aujourd’hui entre les mains de Sibelga et Vivaqua. "Les travaux aux voies commencent le 19 avril, juste après les congés scolaires. On commencera par le côté Cour Saint-Guidon", nous indique la Stib. La fin du chantier est espérée pour début mai 2023.