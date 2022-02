C’est malheureusement devenu une triste tradition de la Saint-Sylvestre. Chaque année, la nuit du Nouvel An est animée dans le centre-ville bruxellois et des dégradations ont lieu, et notamment sur le réseau de transport en commun de la Stib. Interrogée ce mardi en commission mobilité par la députée Anne Charlotte d'Ursel (MR), la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) a dressé le bilan des dégradations occasionnées le mois dernier à l’occasion du 31 décembre.

Au total, cinq trams et trois bus du réseau de la Stib ont été endommagés lors du réveillon. Si l’estimation des coûts n’est pas encore établie pour les trams, un budget de 2.800€ sera nécessaire pour remettre en état les bus dont quatre vitres ont été cassées.

© BELGA

"Il est en effet triste de constater que des actes de vandalisme aient été perpétrés sur le réseau de la STIB lors de derniers réveillons, qui sont censés être des moments de fête", déplore la mandataire écologiste.

Pour chaque incident, la police a été avertie et un PV a été dressé. Les abris en surface n’étant pas gérés par la Stib, aucun chiffre n’a été communiqué. "Pour le réveillon de Nouvel An en particulier, des réunions préparatoires sont systématiquement organisées pour déterminer le dispositif de sécurité d’application cette nuit-là. Certains accès aux stations sont par exemple fermés à partir de 17 heures afin de faciliter le contrôle des flux et de réduire les risques d’incidents", assure la ministre.

Idem en 2020 et 2019

En 2020, le triste constat était assez similaire : des actes de vandalisme ont eu lieu dans un bus (deux vitres cassées, pour 1.400€), un tram (une vitre cassée à 600€), ainsi que dans le métro (trois vitres cassées et six graffitis, pour un total de 4.300€).

En 2019 également : des dégâts avaient été occasionnés dans des bus (un graffiti et deux vitres cassées pour un total de 1.520€), des trams (des extincteurs vidés et des graffitis sur un pare-brise, pour un total de 220 €) et dans le réseau de métro (un pare-brise cassé, une vitre cassée, un siège abîmé et huit graffitis pour un total de 3.900€).