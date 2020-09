Fermeture du bois de la Cambre, nouvelles pistes cyclables qui fleurissent un peu partout au détriment des bandes de circulation, zones apaisées, etc. Les nouvelles mesures prises au niveau de la mobilité dans la capitale ne font pas les affaires des automobilistes. Depuis quelques mois, le groupe Facebook "L'automobiliste en a marre!" a d'ailleurs vu le jour et rassemble aujourd'hui plus de 18 000 membres.

Afin d'apaiser un temps soit peu l'atmosphère, Billy Bike, l'opérateur de vélos électriques partagés, offre aux membres de ce groupe une location gratuite d'un vélo pendant une semaine "afin que les navetteurs qui se disent stressés par les embouteillages quotidiens puissent découvrir une alternative à la voiture", relatent nos confrères de Bruzz.

L'opérateur se joint donc au débat de manière ludique en proposant aux membres un crédit de 200 minutes d'utilisation de Billy Bike, valable la semaine qui suit l'inscription. Les nouveaux utilisateurs sont invités à utiliser le code MARREDESBOUCHONS lors de l'inscription sur l'application.

"Si une petite partie de ces automobilistes délaissent la voiture au profit du vélo, cela libérera de l'espace sur les rues et fluidifiera le trafic pour les personnes qui n'ont d'autre choix que de prendre la voiture dans le cadre de leur activité professionnelle", explique Pierre de Schaetzen, CEO de Billy.