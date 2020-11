L'ordonnance rendue ce jeudi par le tribunal de première instance de Bruxelles est claire : la manière dont la ville de Bruxelles a décidé sans concertation de fermer au trafic automobile une partie du bois de la Cambre est illégale.

Les autorités bruxelloises ont pris acte de cette décision. Et elles n'ont pas tardé à réagir. Dès ce vendredi après-midi, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, a ainsi présenté un nouveau projet de mobilité, avec les communes d'Ixelles et de Watermael-Boitsfort . Mais un accord n'a pas pu être trouvé avec les quatre autres communes et la Région. Résultat : le bois de la Cambre est à nouveau ouvert aux voitures.

"La Ville de Bruxelles n'a pas d'autre choix que d'adopter une ordonnance afin de remettre les aménagements en état pour revenir à la situation antérieure au 19 mars 2020", a annoncé le cabinet du bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS). Selon le cabinet de M. Close, la majorité uccloise a refusé la proposition qui a été présentée.

La Ville interjettera appel de l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal civil jeudi et "travaillera dès lors avec la Région et les communes qui le désirent à la mise en place d'un plan qui réaffectera le Bois à sa fonction originelle d'espace vert", a-t-il ajouté, à l'issue de la réunion.

Infographie : la situation jugée illégale par la justice