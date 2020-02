Les travaux ont pris du retard, mais le réaménagement complet est bel et bien prévu pour ce printemps

Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Le réaménagement complet du boulevard Reyers devrait être réceptionné pour la fin du mois d’avril. Le viaduc Reyers a été démoli en juillet 2015 pour laisser la place à un boulevard urbain offrant plus d’espace pour la mobilité douce. Mais les travaux, qui devaient initialement être terminés pour fin 2018, ont pris du retard. Cette problématique a été abordée au parlement suite à une question du député Défi Jonathan de Patoul.

Dans sa réponse, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a assuré que les travaux seront terminés pour la fin du mois d’avril au plus tard. "Le chantier est en voie de finalisation. Reste à réaliser la pose des garde-corps en surplomb du boulevard E40 le long de l’avenue de Roodebeek et sur les frontons des tunnels, quelques travaux de parachèvement de l’aménagement provisoire du boulevard (notamment quelques engazonnements) et la pose des derniers panneaux d’habillage des murs des tunnels. Sauf imprévus, ces travaux seront terminés à la fin du mois d’avril au plus tard. Les derniers marquages au sol seront réalisés dès que les conditions météo le permettront, vers mars", a-t-elle expliqué. "En outre, l’aménagement provisoire a également permis de créer de nouvelles pistes cyclables dans les latérales. Une piste cyclable bidirectionnelle est prévue dans la latérale côté VRT (entre le carrefour Diamant et le carrefour Meiser), mais elle nécessite encore un complément de signalisation et de protection. Les trottoirs ont été reconstruits à l’identique, et des traversées gérées par feux ont été aménagées. A notre connaissance, aucun incident lié à l’exécution des travaux n’a été constaté sur le chantier."