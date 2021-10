Les coups de pelleteuse ont commencé, et les riverains et commerçants du boulevard Adolphe Max vont devoir s’y habituer. Cette artère de l’hypercentre bruxellois, qui relie la place De Brouckère à la place Rogier, fait l’objet d’un chantier de grande envergure, qui durera jusqu’à fin 2023.

"Les travaux ne sont jamais agréables, mais il était temps de redonner du prestige au boulevard. On fait ces réaménagements pour avoir un espace de meilleure qualité. Tout est fait pour coordonner les travaux et tenir informer les commerçants et les habitants", assure Ans Persoons (Vooruit), échevine bruxelloise en charge de l’Urbanisme.