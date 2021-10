Malgré l’insistance du gouvernement bruxellois, le bourgmestre de Koekelberg estime que le projet risque plus de "fracturer la population que de la rassembler". "Le travail d’un élu est de rassembler la population, pas de la fracturer. Il ne s’agit pas d’une projection personnelle mais d’un constat. La question est : comment entamer un processus qui permet de rassembler plutôt que de diviser ? La gestion publique, ce n’est pas qu’une vue de l’esprit". La consultation populaire ne semble pas non plus convaincre le chef de file des socialistes bruxellois car elle risque, là encore, de diviser les Bruxellois en cas de résultat proche du 50/50.