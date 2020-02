La bourgmestre de Schaerbeek déplore la lenteur dans le projet de réaménagement du boulevard Reyers, dont les aménagements provisoires vont seulement être terminés.

Le 18 février dernier, nous annoncions la réception du chantier Reyers pour le mois d’avril 2020. Pour mémoire, le viaduc a été démoli en juillet 2015 pour laisser la place à un boulevard urbain offrant plus d’espace pour la mobilité douce, mais les travaux ont pris du retard.

Au parlement, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) a donc affirmé que les travaux seront terminés pour la fin du mois d’avril au plus tard. Différents aménagements doivent encore être réalisés comme la pose des garde-corps en surplomb du boulevard E40 le long de l'avenue de Roodebeek et la pose des derniers panneaux d’habillage des murs du tunnel. Des marquages au sol doivent encore être réalisés.

Cécile Jodogne (Défi), bourgmestre de Schaerbeek, se réjouit de l’annonce de la fin de ce chantier, mais tire la sonnette d’alarme quant au fait qu’il ne s’agit-là que d’aménagements provisoires. “Nous sommes inquiets car certes les aménagements provisoires vont être terminés, mais ce ne sont toujours pas les travaux définitifs qui doivent, eux, encore démarrer”, explique l’édile schaerbeekoise. “Au niveau du planning, le certificat d’urbanisme devrait être en enquête publique on l’espère au printemps, et ce n'est qu’après sa délivrance en 2021 que le permis d’urbansmie pourra être délivré, donc pas avant 2021-2022. Ces aménagements temporaires risquent d’encore durer deux ans voire plus !”

Selon elle, la situation actuelle risque donc de perdurer, et met en danger les modes actifs. “Pour ce qui est de la voiture, on attend avec impatience le marquage au sol qui devrait être réalisés quand la météo sera meilleure. Mais je nourris une grande inquiétude par rapport aux piétons et cyclistes. La piste bidirectionnelle qui est prévue le long de la RTBF/VRT s’arrête nette et les cyclistes sont reportés dans la circulation automobile où la vitesse est limitée à 50 km/h alors qu’on a toujours plaidé pour que les latérales soient limitées à 30 km/h. Du même côté, on retrouve des poteaux d’éclairage qui sont posés sur des trottoirs et pas ancrés au sol. Cela réduit considérablement le passage des piétons et cette situation est en l’état depuis deux ans”, ajoute Cécile Jodogne.

© DR



Enfin, entre le square Vergote et l’avenue des Cerisiers, l’infrastructure actuelle est conçue de telle manière que des véhicules stationnent à cheval sur la piste cyclable tandis que le cheminement piéton est très inconfortable. "Nous demandons une clarification de cette situation, en créant du stationnement le long de la trémie, ce qui permettrait de créer une vraie piste cyclable à bonne distance du flux et du stationnement. C’est d’ailleurs comme ça qu’est organisée la voirie de l’autre côté du boulevard", conclut Cécile Jodogne.