"Nous avions promis, au niveau communal, de faire une évaluation de la situation pour fin septembre. Nous avons recueillis les avis de tout le monde, riverains, commerçants, police, et les avis sont unanimes : le nouvel aménagement ne fonctionne ni pour les voitures, ni pour la Stib, ni pour les riverains qui sont confrontés à un trafic de transit reporté dans les rues résidentielles, ni pour les cyclistes qui continuent à utiliser la piste cyclable existante", explique le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).





"Nous demandons au gouvernement régional de renoncer à ces aménagements et de proposer des alternatives afin de rétablir la fluidité de la circulation des voitures et des bus sur le boulevard Sylvain Dupuis. Nous demandons aux autorités de soumettre ces solutions aux autorités communales, à la population riveraine, aux acteurs économiques du quartier et aux différents usagers avant de les mettre en œuvre", conclut Fabrice Cumps.

De son côté, Marie Thibaut de Maisières, porte-parole du cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, assure sur Twitter qu'un projet adapté sera présenté à la commune le 29 septembre.