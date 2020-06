Riverains et commerçants sont furieux depuis la suppression, par la Région bruxelloise, d'une bande de circulation : "une véritable catastrophe"

La situation au boulevard Sylvain Dupuis sera abordée lors du conseil communal de ce jeudi, suite à une interpellation citoyenne. Une pétition rassemblant 1024 signatures sera présentée aux élus communaux.

Au début du mois de juin, les riverains et commerçants de cette porte d'entrée vers la Ville se sont réveillés avec une bande de circulation en moins. La Région bruxelloise a aménagé une bande bus qui est également utilisée par les cyclistes et taxis. Riverains et commerçants déplorent l'absence totale de concertation dans cet aménagement, qui engendre des files depuis le ring de Bruxelles. Cet aménagement cadre avec les 40 km de pistes cyclables en cours d'installation partout dans la capitale.