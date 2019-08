Du 14 au 18 août, des pointures de la scène musicale telles que Hooverphonic, Booba, Caballero & JeanJass ou encore Kyo investiront les trois scènes du Brussels Summer Festival, au coeur de la capitale.

Situées au Mont des Arts, à la place des Palais et à la Madeleine, les scènes sont très facilement accessibles en transport en commun, que ce soit en métro avec les lignes 1, 2, 5 et 6, en tram (lignes 92 et 93, arrêts Royale et Palais) ou en bus (lignes 27, 34, 64, 80, 95, arrêt Trône ; lignes 29, 63, 65, 66, arrêts Gare Centrale et Parc ; lignes 38 et 71, arrêts Gare Centrale, Royale ou Trône ; ou ligne 86, arrêt Gare Centrale).

Afin de permettre aux festivaliers de profiter des concerts en soirée et de rentrer ensuite chez eux sans souci, la Stib prolongera, du 14 au 18 août, l’horaire de ses quatre lignes de métro, qui passent par les stations Parc, gare Centrale et Trône, proches des sites du festival. Les fêtards pourront également toujours profiter des lignes de bus Noctis, qui circulent les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Ainsi, les derniers passage aux stations Parc, Gare Centrale et Trône se feront entre 00h23 et 0h55.

À noter que certaines lignes de bus seront déviées durant les cinq jours du festival, mais également quelques jours avant et après, afin de permettre le montage et démontage des scènes. Les lignes 27,38,71,86,95 et N11 sont concernées. Les arrêts Royale, Bozar, Trône, Bibliothèque et Porte de Namur ne seront temporairement pas desservis à certains moments de la journée.