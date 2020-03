Les partenariats public-privé permettent de répondre, en partie, à la crise du logement que l'on connaît à Bruxelles.

Au second semestre 2019, citydev.brussels a lancé trois catégories d'appels à projets afin de développer du logement, bien nécessaire en Région bruxelloise. Pour cette cinquième édition, deux projets ont été sélectionnés.

Le premier projet, Victor, se situe à proximité de la gare du midi, au cœur du futur Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Midi. Ce projet propose une mixité fonctionnelle s’inscrivant dans le schéma directeur de la "Gare Habitante". Il se compose de 102 logements conventionnés et 32 logements libres, d’espaces de commerces et de services rassemblés dans une galerie commerçante couverte, d’espaces polyvalents et d’un espace de co-working. Un ensemble de bureaux d’environ 72.000m² complète l’équilibre du projet mixte. Il propose également un espace paysager de 2.900m², composé d’un jardin commun et de différentes zones : potagère, de jeux pour enfants, de passerelles et de jardin/terrasses.

Le deuxième projet, GreenWood, proposera 39 logements conventionnés et 15 logements libres, partageant les mêmes espaces communs pour assurer une mixité sociale cohérente. Une attention particulière a été apportée à l’espace paysager qui disposera d’une zone végétalisée commune, d’une zone potagère et de terrasses privatives séparées par des claustras en treillis métalliques remplis de copeaux, ce qui apportera de l'intimité aux logements en rez-de-chaussée.

Les partenariats public-privé ont abouti au développement de projets comme City Dox à Anderlecht, Nautica et M-Square à Molenbeek-Saint-Jean comptabilisant au total 187 logements à prix subsidié. Pour l’institution bruxelloise, c’est un outil de développement supplémentaire pour répondre aux besoins en terme de logements abordables et de qualité et atteindre ainsi les objectifs fixé par le gouvernement régional dans son contrat de gestion.

"Une des priorités de mon gouvernement est de créer du logement dans des lieux de vie de qualité et mixtes. L’appel à projets de citydev.brussels est un bon exemple d’outil concret pour parvenir à cet objectif rapidement et en partenariat avec le secteur immobilier privé. Il permet de proposer de nouveaux logements de qualité au sein de quartiers en plein développement à des prix abordables", explique Rudi Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise.