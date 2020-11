Dès le 1er janvier 2021, rouler à 30 km/h dans les rues de la capitale devient la règle générale. Certains axes structurants sont les exceptions à la Ville 30, avec une vitesse limitée et indiquée spécifiquement à 50 ou 70 km/h. Dans les zones de rencontres, la vitesse autorisée est de 20 km/h.

Aujourd'hui, moins de la moitié des Bruxellois (47%) et des navetteurs (40%) se déclarent bien informés par rapport à ce changement majeur. 18% des Bruxellois et 13% des navetteurs ne sont pas au courant que les axes structurants resteront à 50 ou 70 km/h et plus de 75 % des personnes interrogées ne connaissent pas la date exacte d'entrée en vigueur de la mesure.

L'enjeu est donc aujourd'hui de communiquer largement. Raison pour laquelle Bruxelles Mobilité lance ce 1er décembre une campagne de communication importante avec de l'affichage partout dans l'espace public bruxellois. Tous les Bruxellois recevront dans leur boîte aux lettres un document explicatif clair et complet. Le visuel de la compagne et des spots de sensibilisation seront également diffusés au niveau national.

Un site didactique est à disposition du grand public sur www.ville30.brussels. On y retrouve toutes les réponses aux questions fréquemment posées, des infographies, une carte interactive détaillée pour savoir quels axes font exception au 30km/h généralisé.

"L'enjeu est également de toucher des publics-cibles qui consomment peu la presse et les media généralistes, nous mettons donc en place une stratégie spécifique notamment via les réseaux sociaux et déclinons le message en plus de 10 langues" , explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

"Pour une ville apaisée et plus sûre, le 30 km/h deviendra ce 1er janvier la norme à Bruxelles. Pour assurer le respect de cette norme, on travaille sur 3 points : les infrastructures, le contrôle et l'information du public. C'est pourquoi nous déployons une grosse campagne d'information ce mois de décembre, une campagne qui tourne autour de ce chiffre "30" et touchera tout le monde à Bruxelles. Vous doutez de la vitesse à laquelle vous pouvez roulez ? La règle, c'est 30, sauf indication contraire", précise Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité.