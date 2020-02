Une opinion de Mélissa Poucez et Pieter Fannes, du collectif 1030/0 au sujet de la nouvelle politique tarifaire en matière de stationnement à Schaerbeek.

NDLR : avec Bruxelles Babelle, la rédaction bruxelloise de La DH-Les Sports+ ouvre ses sites web et les colonnes de son journal aux contributions externes volontaires et bénévoles, sur des thèmes qui concernent la région capitale.

La généralisation du stationnement payant à l’ensemble de la Commune fait débat. Les 'pour' et les 'contre' se sont exprimés lors du conseil communal de ce 19 février 2020. Pour le collectif citoyen 1030/0, prendre des mesures de gestion du stationnement est indispensable, mais la commune doit regarder plus loin.

A Schaerbeek, l’espace public déborde de voitures. La Commune a fait ses comptes. 28 000 places de stationnement sont disponibles en voirie (y compris celles devant les garages particuliers) pour plus de 40 000 véhicules schaerbeekois. A cela, il faut ajouter les navetteurs (100 000 par jours dans la commune). Il y a trop de voitures à Schaerbeek. Résultat : le trafic automobile est dense, les transports publics sont régulièrement bloqués dans le trafic et le parking sauvage fait rage sur les trottoirs et les passages piétons, allant même jusqu’à bloquer les interventions des services d’urgence. Une situation qui crée de l’insécurité routière pour les piétons, PMRs et usagers actifs. La voiture occupe la majorité de l’espace public et les autres usagers doivent se contenter des miettes.Dans ce contexte, la Commune a opté pour la généralisation de la zone verte, c’est-à-dire du stationnement payant (du lundi au samedi) à l’ensemble de la commune. Cette tentative de rééquilibrage en faveur des détenteurs de cartes riverains n’est pas suffisante pour régler le problème de surpression automobile et ses nombreuses conséquences négatives pour les habitants (insécurité routière, bruit, mauvaise qualité de l’air…). D’autres mesures doivent suivre.Premièrement, il faut des alternatives pratiques et rapides à la voiture. Sur ce point, il y a des avancées ; on pense notamment aux lignes de bus créées récemment. Par contre, sur d'autres, on ne constate pas de progrès ; les aménagements sécurisants pour cyclistes sont presque inexistants. La sécurité des piétons reste problématique car ils sont confrontés à des chauffeurs agressifs. Les trottoirs présentent beaucoup d'obstacles pour les PMRs, les enfants et les personnes âgées. La mobilité active et le transport en public sont pourtant la clé pour changer les habitudes de mobilité. D'après une enquête de la Ligue des familles, 77 % des parents bruxellois se disent prêts à se déplacer à vélo s'il y a plus de sécurité routière (41 %) et plus de pistes cyclables (34 %). Il est grand temps que la commune prenne des mesures spécifiques pour aider les familles dans leur choix pour la mobilité durable.Deuxièmement, si la commune veut que les Schaerbeekois et les visiteurs utilisent moins la voiture, elle doit montrer l'exemple. Or, les employés communaux bénéficient toujours d’un tarif préférentiel pour stationner leur véhicule privé à Schaerbeek. Une incohérence de taille au vu de la nouvelle politique de stationnement.Troisièmement, actuellement, le prix du stationnement n’aide pas à faire le choix de la mobilité douce. Le prix d'une place dans un box vélo est de 60 € par an (et la liste d’attente est longue), alors que la première carte riverain coûte 28 € par an. Cette tarification est illogique quand on sait qu’une voiture occupe 5 à 6 fois plus de place sur l’espace public.Enfin, la commune ne peut pas se limiter à une régulation du prix du stationnement pour visiteurs. La nouvelle tarification ne résoudra pas le problème du parking sauvage. Dans certains quartiers, on compte 130 cartes riverains par 100 places disponibles en voirie. Le parking sauvage, qui met en danger piétons, parents avec poussettes, PMRs, personnes âgées, est donc bien le résultat de la politique actuelle de stationnement. Pour le combattre, il n'y a qu’une solution : la Commune doit arrêter de distribuer plus de cartes riveraines qu’il y a de places disponibles. Un débat sur les modalités d’une telle mesure est nécessaire, mais la mesure en soi est inévitable : l’espace public n’est pas extensible.

