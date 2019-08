Une opinion de Thomas Coutand, project manager assistant & consultant et de Pierre Marneffe, business manager & project analyst chez Greenfish.

Les modes de déplacement vont changer radicalement pendant les 15 prochaines années. C’est ce qu’annonce la nouvelle législature bruxelloise en termes de mobilité. Rappelons-le, le secteur du transport de marchandises et de personnes représente près d’un quart des émissions mondiales de CO2 (22,5% en 2017) avec des conséquences pour l’environnement et la santé qui ne sont plus à rappeler. Le plan de mobilité régional Good Move, actuellement soumis à une enquête publique, avait déjà annoncé des lignes directrices pour rendre la mobilité bruxelloise plus efficace et plus durable. La nouvelle équipe en charge de la mobilité confirme ces objectifs : doubler la part modale du vélo dans la région bruxelloise d’ici 2030, réduire la vitesse de 50 à 30km/h dans les zones d’habitations et en finir avec les véhicules diesel en 2030 et des véhicules essence en 2035 sur la région bruxelloise.

Aujourd’hui, 370 000 voitures circulent quotidiennement sur Bruxelles (1) chaque jour avec 8% de part modale vélo. La consommation moyenne d’une voiture Euro 3 à 50 km/h est de 5L/100 km/h (2) tandis que celle d’une voiture Euro 3 à 30 km/h est de 4,5L/100 km/h, soit une diminution de 10% de la consommation. Ajoutons à cela les 8% de part modale pour le vélo. Mis bout à bout, les mesures peuvent entrainer une réduction allant jusqu’à 18% des émissions de CO2 dues aux transports sur la région bruxelloise.

Il est également prévu de réformer la taxe de mise en circulation, basée aujourd’hui sur l’âge du véhicule. La nouvelle taxe prendra en compte le poids, la puissance et le type de carburant. Certains modèles de véhicules comme les SUV, qui sont aujourd’hui très à la mode, auront bien du mal à s’accorder avec ces nouveaux critères !

Les transports publics ne sont pas en reste non plus. L’accent est mis sur les métros et tramways avec des extensions de certaines lignes et la création de nouveaux axes. La gratuité des transports pour les moins de 25 ans et plus de 65 ans pourrait également séduire un grand nombre de nouveaux usagers. S’il est accompagné des investissements nécessaires, ce plan peut espérer une réduction drastique de l’utilisation de la voiture sur Bruxelles d’ici 2035.

De beaux objectifs qui doivent être accompagnés de mesures concrètes et d’un vrai investissement collectif

Le budget alloué à ces réformes doit être à la hauteur des résultats attendus : en Flandre, l’enveloppe destinée aux seules infrastructures vélos représente 100 millions d’euros/an, aux Pays-Bas, 400 millions/an. (3) Il ne faut également pas oublier que la région bruxelloise est loin d’être en avance en ce qui concerne les infrastructures existantes. La ville d’Utrecht aux Pays-Bas, jugée comme Capitale mondiale du vélo compte 245 km de pistes cyclables (4) pour une superficie de 100 km², soit 2,45 km de piste pour 1 km². Bruxelles-Capitale, quant à elle, possède 72 km de piste (5) pour une superficie de 161 km², soit 447 m de piste cyclable pour 1 km².

De manière globale, ces mesures auront bien peu d’impact si les acteurs privés ne s’impliquent pas. Pour rappel, les déplacements en voiture sur Bruxelles pour se rendre à son lieu de travail représentent près de 35% de ce type de trajet. Il est donc primordial que les entreprises mettent en place des solutions concrètes pour leurs employés afin d’accompagner et de compléter les mesures des pouvoirs publiques. D’importants efforts sont donc encore à réaliser pour que la Région bruxelloise puisse réellement s’appuyer sur des moyens de déplacement durables, notamment les transports publics et le vélo. Cela doit se traduire par des projets d’infrastructure d’envergure, un budget à la hauteur de nos ambitions et une volonté politique et citoyenne forte.

Greenfish une société de consultance belge spécialisée en transition énergétique des entreprises (mobilité, économie circulaire, énergie, etc.).

