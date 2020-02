NDLR : avec Bruxelles Babelle, la rédaction bruxelloise de La DH-Les Sports+ ouvre ses sites web et les colonnes de son journal aux contributions externes volontaires et bénévoles, sur des thèmes qui concernent la région capitale. Plus de détails à la fin de cette opinion.

Les statistiques sont claires : en 2019 à Bruxelles, les accidents sont plus nombreux et plus mortels. Ces derniers jours noirs ont vu un macabre record tomber : quatre morts en un weekend. Pourtant, bien qu’il est indiscutable qu’à 30 km/h les accidents sont bien moins graves et nombreux (assez d’études le prouvent), la zone 30 est encore et toujours décriée. En ce compris par des “responsables” politiques...dont le rôle devrait être de veiller à notre sécurité.

Nous avons lu l'opinion des conseillers communaux MR qui s'élèvent contre une zone 30 généralisée en utilisant comme argument l'expérience que nous avons réalisé sur les routes forestoises qui démontre que personne ne respecte les zones 30. Au Gracq, nous sommes affligés de voir notre travail de citoyen utilisé à de telles fins. Et encore plus de lire les conclusions qu'ils en tirent.

Quand nous avons montré que les automobilistes ne respectent pas les limitations, cela avait un seul but : dénoncer avant tout le manque d'engagement policier et politique pour protéger les citoyens efficacement. Utiliser nos mesures de vitesses pour questionner "la faisabilité d'une zone 30" c'est non seulement de la mauvaise foi, un manque de courage politique mais en plus un message véritablement irresponsable : que faut-il y comprendre ?

Les routes sont encore trop larges pour rouler à 30 km/h, il ne faut pas les respecter ? Que les infrastructures sont immuables? Comme les comportements? C'est particulièrement absurde, surtout quand on sait que la vitesse moyenne d'une voiture en ville est d'environ 15km/h ...et que le rôle d’un homme ou d’une femme politique est de prendre des mesures pour le bien être de tous.

Se demander si "le 30km/h en ville a du sens car trop peu de gens les respectent" revient au même que de se demander si on devrait autoriser la vente d'alcool aux enfants au prétexte que c'est impossible de contrôler leur âge.

Mais il y à là précisément un vrai enjeu de santé publique : à l'heure actuelle, il y a suffisamment de preuves scientifiques pour ne plus pouvoir nier les bénéfices d'une zone 30 (vs zone 50 : 80% de mortalité en moins, distance de freinage divisée par 2, pollution de l'air ...). Parallèlement, selon Vias (Institut belge pour la sécurité routière), en 2019 il y a eu 117 accidents supplémentaire à Bruxelles et le nombre de piétons tués a carrément été multiplié par six.

Il est urgent d'agir! Dès lors, tenir un discours contre la zone 30, c'est tenir un discours pour la mortalité en ville. La liberté d'expression est un droit inaliénable, mais faut-il pour autant donner écho à ces discours?

Ce jeudi matin, une masse critique a été organisée par des citoyens sur le boulevard Van Haelen à Forest pour inciter les automobilistes à ralentir. Nous sommes ici sur un axe qui pose problème au niveau local et plus généralement qui est le symbole de ce qui ne va pas dans la mobilité à Bruxelles : une voirie utilisée comme axe traversant qui inonde le quartier de navetteurs s'empressant d'arriver à Bruxelles et de la quitter. Un trafic majoritairement de transit que n’amène que bruit, pollution et insécurité. Pourtant, une ville à 30km/h réellement respectés profite à tous, n'est pas une entrave à circuler, et de simples infrastructures bien pensées la rendent réalisable. Ce n'est donc ici pas une lutte pro-cycliste (même si l'usage du vélo serait favorisé par une vitesse apaisée) mais une ré-appropriation de la ville par ses habitants, ses piétons (que nous sommes tous à un moment) ses familles, ses riverains. A ce titre, nous rejoignons, et nous alignons carrément avec le mouvement citoyen à l’origine de cette manifestation.

La vitesse tue encore trop. Rien que ce weekend, quatre piétons ont été mortellement fauchés par des voiture en vitesse excessive. Donc, la seule vraie question qui mérite d'être posée est : qu'est-ce que les responsables politiques et de police attendent pour agir et montrer qu'ils protègent leurs riverains, leurs électeurs, leurs voisins ? Que la civilité soit respectée ? Des drames supplémentaires? Nous n’osons le croire.

Ce matin nous avons organisé la première masse critique piétonne à Forest. C'est un signe. Oui, les gens des villes aiment se déplacer à pied et à vélo. Par choix, pour la santé et pour la convivialité. Il est temps de les encourager en leur créant des aménagements de qualité.

Les habitants du quartiers Wiels ont choisi le boulevard Van Haelen, entrée de ville, pour lequel tant ceux-ci que les associations cyclistes, réclament, depuis des années, des aménagements permettant un usage sécurisé et sécurisant. Regrettant entre autres la faible signalétique zone 30, la vitesse excessive des voitures étant donné la largeur du boulevard, l'arrêt des aménagements prévus pour sécuriser les traversées piétonnes, la mauvaise qualité de certains aménagements réalisés, le manque de signalétiques marquant les passages piétons et l'absence de pistes cyclables, les habitants ont choisi de traverser ensemble durant une heure trente.

On dit vouloir maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées dans leur domicile, ôtons-leur la peur de traverser! On dit vouloir inciter les jeunes à l'exercice physique, offrons-leur des déplacements doux de qualité et sécurisés! Puissent-ils aller à l'école à pied ou à vélo et en revenir entiers! Et par ailleurs, qui dit traversées aisées, dit liens entre les quartiers.