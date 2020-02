Ce début mars, Bruxelles Mobilité démarre son programme d'asphaltage 2020. Chaque année, c'est en moyenne 5 millions d'euros qui sont consacrés au rafraîchissement des voiries.

"Nous investissons 5 millions dans l'entretien de nos routes et pistes cyclables. C'est important, car de la qualité des voiries dépend non seulement le confort mais aussi la sécurité de tous : piétons, cyclistes et automobilistes", explique Elke Van Den Brant (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Les week-ends de ce mois de mars, Bruxelles Mobilité planifie des interventions :

Rue de Fiennes (coté Place Bara), du vendredi 6/03 à 22h au dimanche 8/03 à 4h;

Avenue Alfred Solvay (entre l'avenue Delleur et la chaussée de la Hulpe), du vendredi 13/03 à 20h au lundi 16/03 à 5h;

Boulevard Lambermont (carrefour avec E. Demolder, princesse Elisabeth, etc.) du vendredi 20/03 à 20h au lundi 23/03 à 5h;

D'autres entretiens auront ensuite lieu avenue Brugmann, rue Royale (entre Sainte-Marie et Botanique), chaussée de Louvain, chaussée de Wavre, avenue Herrmann-Debroux, etc.

"Parallèlement à cela, nous investissons avec le CIRB, dans une nouvelle technologie qui va nous permettre de mieux connaître l'état réel des voiries pour les entretenir de manière optimale et mieux planifier nos travaux !" poursuit Elke Van Den Brandt.

Un scan 3D pour systématiser le diagnostic

En parallèle démarre un projet ambitieux visant à développer une cartographie 3D complète de l'espace public. Après un projet-pilote en 2019 dans le quartier Montgomery, c'est aujourd'hui l'ensemble de la capitale que va scanner un véhicule muni de capteurs perfectionnés.

© DR

Avec cette cartographie complète du réseau, faite d'images panoramiques 360° et de données Lidar, Bruxelles Mobilité pourra mieux identifier les problèmes de revêtement ou de marquage dans une banque de donnée géoréférencée, modéliser en 3D les tunnels ou stations de métro, mieux gérer l'ensemble des équipements des voiries, etc.

"En mettant la technologie au service d’une meilleure qualité de vie des citoyennes et citoyens, la Région s’inscrit pleinement dans une Smart City. La cartographie 3D tant des espaces extérieurs que des bâtiments et infrastructures telles que tunnels, gares, stations de métro ou galeries commerçantes, va nous permettre de créer et de développer des banques de données. Celles-ci rendront ensuite possible une gestion plus efficace et cohérente de l’espace public", observe Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois de la Transition numérique.