La société de mobylettes partagées Felyx sanctionne les utilisateurs mal garés… et récompense ceux qui se stationnent correctement.

Une trottinette, une moto garées au milieu d'un trottoir... Nombreuses sont les critiques envers les utilisateurs de micromobilité partagée par rapport aux nuisances de stationnement. Des communes (Uccle et Berchem) ont même déjà commencé à saisir les trottinettes qui encombrent le chemin.

Active à Bruxelles, la société de location de mobylettes Felyx a décidé de son côté de prendre les choses en main et a mis en place un système d’amende… pour ses propres usagers ! Désormais, les motards doivent prendre une photo du cyclomoteur garé à la fin du parcours. Si le véhicule est mal stationné et qu’il doit être déplacé, l’utilisateur sera tenu responsable et devra payer une amende de 50€ pour les frais de déplacement.

Les utilisateurs avec un mauvais comportement "structurel" de stationnement risquent même un bannissement de la plateforme.

90% de plaintes en moins

Une expérience pilote a déjà été menée à Eindhoven. Résultat : les plaintes pour nuisances de stationnement ont diminué de 90 % en un mois et demi. La fonctionnalité entre désormais en application à Groningue, Delft, Bois-le-Duc, Haarlem… et Bruxelles.

Inversement à ce dispositif de sanction, un système de récompense sera mis en place. Les utilisateurs qui se garent systématiquement de manière correcte recevront des minutes gratuites.

"Ce développement s’inscrit dans la mission de Felyx de garder une ville habitable et accessible à tous avec des transports compacts, partagés et durables", indique Daan Wijnants, responsable des affaires publiques chez Felyx.