68 millions d’euros sont prévus pour l’extension du réseau de caméras et le lancement la nouvelle application de mobilité de Smart Move.

Si l’avis du Conseil d’État sur la mise en œuvre de Smart Move se fait attendre, le gouvernement bruxellois quant à lui ne veut pas perdre de temps. Le quotidien De Standaard a dévoilé ce vendredi matin que Bruxelles investit déjà des millions pour des caméras qui serviront pour la redevance kilométrique intelligente. Une information que nous confirme le cabinet de Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois des Finances et du Budget.

Selon le média néerlandophone, il s’agirait d’un investissement d’environ 68 millions d’euros pour "une extension substantielle du réseau de caméras et le lancement d'une nouvelle application de mobilité". 51 millions d'euros viendraient du plan de relance européen.

"Le gouvernement a déjà soumis les fiches pour obtenir de l'argent européen avant l'été et tout le monde sait que nous allons nous en servir pour investir dans SmartMove. En tant que ministre des Finances, je ne peux pas et ne veux pas me permettre de laisser passer des dizaines de millions d'investissements en raison d'un processus décisionnel difficile au sein du gouvernement bruxellois", a déclaré au Standaard Sven Gatz. Une référence assez explicite aux dernières déclarations du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) qui remettait la mise en place de Smart Move sous cette législature.

Pour rappel, Smart Move est un "tarif kilométrique intelligent" que le gouvernement bruxellois avait annoncé pour cette législature. Le système prend en considération l’heure à laquelle l’automobiliste se déplace (plus cher pendant les heures de pointe), la distance parcourue ainsi que le cylindré du véhicule. Un dispositif qui concerne donc les Bruxellois, mais également les Flamands et Wallons se rendant à la capitale. D’où les levées de boucliers des autres régions et une concertation interrégionale encore dans les limbes… "Les esprits ont déjà quelque peu mûri en Flandre durant cette législature, mais cela reste encore difficile en Wallonie", confie le ministre bruxellois au quotidien flamand.

Si les caméras ne sont pas utilisées pour SmartMove, elles pourraient, selon le Standaard, être tout de même utilisées pour le déploiement de la Zone de Basses Émissions (également appelée LEZ, Low Emission Zone).