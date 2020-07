Le 30 km/h sera alors la norme, hormis sur certains axes plus importants, sur lesquels le 50 km/h restera de vigueur. Plutôt que des panneaux indiquant le début des zones 30, la signalisation indiquera les artères à 50 et plus rarement à 70 km/h.

Après des discussions avec les communes et les zones de police, Bruxelles Mobilité dévoile la carte définitive de la Ville 30 de demain. "À Grenoble, on a mesuré une baisse de 27% de blessés ou tués dans la circulation après la généralisation du 30km/h. Dès janvier, à Bruxelles, notre Ville 30 va sauver des vies", se réjouit la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).