La rue Sainte-Catherine ne sera plus accessible aux voitures à partir de la fin de l'année prochaine, annonce l'échevine de l'Urbanisme et des Espaces publics Ans Persoons (change.brussels). Les autorités bruxelloises souhaitent redonner plus d'espace aux piétons, rapporte Bruzz.

"Nous devons préserver le caractère historique de la rue Sainte-Catherine et donner plus de place aux piétons, explique l'échevine dans un post Facebook dans lequel elle annonce que lestravaux commenceront au printemps 2021. Cette année, nous demanderons un permis et choisirons un entrepreneur qui réalisera les travaux. Cela prendra jusqu'à quatre mois. Il y a déjà eu beaucoup de consultations avec les commerçants et les résidents locaux. Ils ont maintenant jusqu'au 4 juillet pour commenter le projet et faire des propositions."

La rue Sainte-Catherine est aujourd'hui un axe de commerce et de restauration très fréquenté entre la place du même nom et la zone piétonne, qui commence rue Paul Devaux.