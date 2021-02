Après des travaux effectués ces deux dernières années dans les rues Saint-Géry, Pletinckx et de la Grande Ile, la deuxième partie du réaménagement du quartier Saint-Géry va débuter prochainement, pour une période de cinq mois.

Il s'agira des rues suivantes : rue des Riches Claires, rue de l'Eclipse et rue de la Grande Ile (entre Riches Claires et la place Fontainas).



"L'objectif vise à revitaliser le quartier et lui redonner une place centrale en embellissant l'aspect général de l'espace public, favoriser le déplacement des piétons et des cyclistes et élargir les trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite", peut-on lire dans le descriptif du projet sur le site internet de la Ville de Bruxelles.

Une réunion d'information pour présenter la deuxième partie du projet de réaménagement se tiendra le mardi 23 février 2021, à 20h, en ligne via la plateforme Zoom. Pendant cette réunion d'information, la Ville communiquera toutes les informations liées à l'impact du chantier sur le quartier, les déviations prévues et les différentes phases.