Depuis le 1er septembre, le Ring de Bruxelles est, dans sa plus grande partie, passé à une vitesse maximale de 100 km/h. La mesure, initiée par la Flandre sur le territoire de laquelle la plus grande portion du Ring se situe, avait rapidement été adoptée également pour la portion bruxelloise du Ring. Seule la partie wallonne de l’autoroute encerclant la capitale, plus rectiligne, est restée à 120 km/h.

La mesure a été adoptée pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre autour de la capitale et pour y limiter la pollution, le taux de particules fines y étant particulièrement élevé.

Mais si cette décision était essentiellement environnementale et sanitaire, elle a aussi un but sécuritaire...

(...)