Le Palais de Justice de la place Poelaert est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Bruxelles. Mais les nombreuses voitures stationnées sur les rampes nuisent à la splendeur patrimoniale du bâtiment. C'est en tout cas le point de vue de la Ville de Bruxelles et la Régie des Bâtiments qui ont décidé d'y interdire le stationnement.

"L’enjeu pour la Ville est de connecter le quartier populaire des Marolles avec le haut de la Ville tout en créant un espace public qualitatif et accessible à toutes et tous. De surcroit, la piétonnisation des rampes du Palais de Justice permettra la mise en avant de notre patrimoine", explique le bourgmestre Philippe Close (PS).

Ces rampes font partie du Palais de Justice, appartiennent à l’État fédéral et relèvent de la gestion de la Régie des Bâtiments. Mais il y a un droit de passage public, ce qui signifie qu'elles doivent rester accessibles à toutes et tous. En cas d'incendie, l’accès par les rampes est crucial pour une intervention rapide des pompiers. Or, ce passage n'est pas toujours garanti en raison du stationnement sauvage, précisent les autorités.

Mobilité douce et promenade verte

Dès le 1er mars, seuls les cyclistes et les piétons pourront accéder aux rampes du Palais de Justice. "Cette décision, concertée avec le Service Public Fédéral Justice, avait été annoncée de longue date au Barreau de Bruxelles. Nous pouvons nous réjouir que cette zone publique soit réservée au public et à la mobilité douce", indique Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la Régie des Bâtiments.

La Ville étudie aujourd'hui comment verduriser l'ensemble de la zone et quel mobilier urbain choisir (bancs, éclairage, etc.) pour rendre l’espace public plus agréable. "Les temps confinés ont révélé que les habitant(e)s des Marolles aspirent à un espace public plus qualitatif. Nous voulons leur rendre cet espace, qu’iels se le réapproprient comme lieu de rencontre, de promenade, de jeu et de détente", explique l'échevine de l'Urbanisme et des Espaces publics Ans Persoons (one.brussels).

En attendant le projet final, la Ville de Bruxelles réfléchira ensemble avec les habitant(e)s et les associations sur des aménagements temporaires pour profiter pleinement de cet espace dès cet été. Concernant la desserte des quartiers et commerces environnants, la Ville rappelle aussi la présence du parking Poelaert à proximité immédiate mais aussi l'existence de la P-Card Ville de Bruxelles, qui permet de bénéficier de tarifs préférentiels et de faciliter l'accès aux parkings d’interparking.