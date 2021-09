Elles sillonnent la capitale pour contrôler le stationnement et infliger les fameuses amendes. Mais elles auront prochainement une nouvelle fonction. "On veut utiliser les "scan cars" pour obtenir des informations sur le taux d’occupation des emplacements de stationnement dans les différents quartiers", commente l’échevin bruxellois de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen).

Ne vous étonnez donc pas si vous voyez ces "scan cars" rouler dans votre rue en soirée, après les heures de stationnement payant. Ces véhicules circuleront le matin, le midi, le soir et même la nuit sur tout le territoire communal bruxellois afin d’analyser "la rotation des voitures".

Concrètement, ces informations permettront par exemple de mieux comprendre le phénomène des "voitures ventouses", stationnées ad vitam æternam dans les rues de la capitale. "Je reçois beaucoup de réactions de personnes qui me disent qu’il y a trop de voitures dans leur quartier. Pour objectiver tout cela, on va utiliser les informations fournies grâce aux "scan cars" qui permettront d’avoir une meilleure connaissance du terrain, pour ensuite mener une politique de stationnement adaptée", poursuit l’échevin écologiste.

Actuellement, trois "scan cars" circulent sur le territoire de la commune de Bruxelles et sont utilisées comme un "outil de gestion" (détection des infractions au stationnement via les plaques d’immatriculation), mais pas encore comme "outil d’information". Concernant le respect de la vie privée, l’échevin assure que les données sont anonymisées et sont traitées dans le respect des législations en vigueur.