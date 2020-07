Le gouvernement bruxellois a décidé d’octroyer un subside à Europalia pour l’organisation d’une biennale sur les trains. Il s’agit de la première fois qu’Europalia met un thème à l’honneur et non un pays. Pour Bruxelles, il s’agit d’une occasion unique de mettre à l’honneur son passé ferroviaire européen.

A l'occasion du 100e anniversaire de l'Union internationale des chemins de fer (UIC), dont l'ensemble des états membres de l'Union européenne sont membres, Europalia va mettre les trains à l'honneur. Un événement que la Région bruxelloise a décidé de soutenir par le biais d'un subside de 350 000 euros.

"Au cours du siècle dernier, les trains ont eu une influence majeure sur l’ouverture des frontières européennes pour les Européens, sur notre façon de voyager, de communiquer et de vivre en Europe, déclare le ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld). La capitale européenne a joué ici un rôle central en tant que carrefour des voies ferroviaires. Avec l’exceptionnel musée du train, Train World, situé à Schaerbeek, la région détient sur son territoire un musée thématique unique qui occupera une place centrale dans cette édition d’Europalia. Cet événement s’intègre donc parfaitement dans la promotion de l’image nationale et internationale de la Région de Bruxelles-Capitale."

"Après 2019, consacrée à la Roumanie, la biennale culturelle Europalia organise en 2021 une biennale entièrement consacrée aux chemins de fer dans l’art. Je me réjouis de ce choix particulier qui marquera le 175e anniversaire de la liaison Paris-Bruxelles, le 25e anniversaire du service Thalys et le 100e anniversaire de l’Union internationale des Chemins de fer (UIC). Avec ce thème, le public pourra découvrir plusieurs événements et expositions dans notre Région-Capitale bien sûr mais aussi en Belgique et dans ses pays voisins. Une édition importante pour l’image nationale et internationale de Bruxelles", ajoute le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Pour rappel, la première ligne européenne de chemin de fer a été inaugurée le 5 mai 1835 entre Bruxelles et Malines. Le train fut tiré par trois locomotives à vapeur de fabrication anglaise, suivi par des wagons accueillant 900 invités à bord. Il s’agissait du premier train sur le continent européen.