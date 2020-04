Par exemple, le temps d'attente des piétons qui souhaitent traverser rue Belliard a été réduit de 40 secondes.

En cette période de confinement, le trafic sur les grands axes bruxellois a chuté de 55 à 75 % en fonction des endroits. Bruxelles Mobilité a donc modifié la programmation d'une centaine de ses carrefours à feux pour améliorer la sécurité routière et la fluidité pour tous les usagers. Pour coller au mieux à la réalité du trafic en cette période de confinement, Bruxelles Mobilité a pris deux mesures exceptionnelles pour améliorer la mobilité et la sécurité routière, explique Bruxelles Mobilité dans un communiqué.

Primo : programmer des cycles plus courts sur une centaine de carrefours en tenant compte de la réduction de trafic. Ceci engendrera moins d'attente et un passage plus fluide pour tous les usagers (piétons, cyclistes, voitures). Un exemple : le temps d'attente des piétons qui souhaitent traverser rue Belliard a été réduit de 40 secondes.

Secundo : donner automatiquement une phase verte pour les piétons et cyclistes sur certains carrefours où il fallait habituellement appuyer sur un bouton-poussoir. Les usagers sont maintenant assurés de pouvoir traverser au vert sans toucher les boutons. Cette mesure est appliquée sur tous les carrefours où la fonctionnalité est possible et ne concerne pas les traversées piétonnes à feux hors carrefour.

Par ailleurs, Bruxelles Mobilité assure déjà un passage prioritaire aux services de secours à sur plusieurs carrefours cruciaux de la capitale.

"En cette période de confinement, le vélo et la marche sont d’excellentes options pour effectuer les déplacements essentiels en ville. La reprogrammation des feux permet de mieux coordonner les traversées des cyclistes et piétons, de réduire leur temps d’attente avant de traverser et donc de respecter les règles de distanciation", assure la ministre bruxelloise en charge de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen)