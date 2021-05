L'agence régionale en charge de la mobilité cherche des artistes pour réaliser une oeuvre sur la trémie Meiser (trams 7 et 25), située sur le boulevard Auguste Reyers, entre la station Diamant et le rond-point Meiser.

L'appel s'adresse à toutes les personnes majeures, individus ou collectifs, qui pratiquent l'art urbain mural.

"Les trémies sont les ouvertures dans le sol et les rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol. L’objectif est de valoriser ces espaces perdus et mieux intégrer les trémies dans leur environnement", explique Bruxelles-Mobilité

Le choix des projets s'effectue sur plusieurs critères : l’adéquation de l’œuvre avec l’environnement urbain, le concept, les intentions artistiques du projet, la faisabilité technique et la durabilité de l’œuvre (au moins 5 ans), la dimension sociale et, si possible, participative. Les projets doivent être remis pour le 8 août. La réalisation est prévue à l'automne 2021. Après une pré-sélection sur des critères ci-dessus, les projets retenus seront soumis au vote du public fin août.