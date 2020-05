Depuis le début du lockdown, Bruxelles enregistre une baisse de 42% de circulation automobile et des déplacements en vélo en hausse.

Ce lundi 18 mai, on s'attend à ce que la circulation reprenne progressivement dans la capitale. Pour que la reprise se passe en douceur, et éviter un engorgement des transports publics, Bruxelles Mobilité – avec l’initiative Bike for Brussels – pousse les Bruxellois à garder ces habitudes prises pendant le confinement. Car depuis le début du lockdown, la voiture a largement été délaissée au profit du vélo.

Derrière le concept #PédalonsàFond se cache un ensemble d’améliorations pour aider les Bruxellois lors de ce déconfinement progressif.

Depuis le début du lockdown, Bruxelles enregistre une baisse de 42% de circulation automobile et des déplacements en vélo en hausse. Bruxelles Mobilité veut faire en sorte de garder les bonnes habitudes pendant le déconfinement en motivant les citoyens grâce à des messages positifs tels que « Oublie le café, le vélo va te réveiller » ou encore « Quand les enfants pédalent, c’est bon pour leur moral ».

Mais derrière #PédalonsàFond, se cache surtout ensemble d’améliorations pour faciliter le déconfinement progressif. A côté des 40 km de nouvelles pistes cyclables en cours de réalisation par Bruxelles Mobilité, différentes initiatives ont été prises pour favoriser les déplacements à vélo.