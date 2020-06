Un appel est ouvert aux associations, qui peuvent introduire des projets de réaménagement temporaire de l'espace public et recevoir une subvention allant jusqu'à 15.000 euros.

De nombreux Belges ne partiront pas en vacances cette année. Bruxelles Mobilité appelle les associations à proposer des initiatives locales et originales pour que les habitants puissent pleinement profiter de l'espace public en ville.

Dans le cadre de "Stay local with us", une initiative chapeautée par Visit.brussels, chaque ministre du Gouvernement de la Région bruxelloise veut utiliser ses compétences pour permettre de faire de la capitale un lieu où il fait bon passer ses congés cet été.

" Beaucoup de Bruxellois et de Belges ne pourront pas partir cette année, il faut donc faire de Bruxelles une ville où l'on peut "être en vacances". Nous devons créer l’esprit des vacances dans les quartiers, les rues et les places. Et, bien sûr, nous voulons le faire de manière participative. Nous invitons les associations, les Communes, les comités de quartiers,... à nous proposer des projets pour se réapproprier l'espace public", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.

Un appel est ouvert aux associations, qui peuvent introduire des projets de réaménagement temporaire de l'espace public et recevoir une subvention allant jusqu'à 15.000 euros. L'idée est de soutenir les initiatives locales, à petite échelle (pas d'événement de masse) et partout dans Bruxelles.

Concrètement, les projets peuvent concerner : des espaces qui stimulent la fonction de séjour et de rencontre, des espaces pour les jeux d'enfants, des espaces de verdure dans la ville, des espaces pour les modes de transport actifs (marche, vélo).

Quelques exemples? Pique-nique en rue, cinéma en plein air, aire de jeu ou bac à sable utilisant quelques places de stationnement, jardin en façade, repair café vélo...

Les associations ont jusqu’au 19 juin pour proposer leurs projets.