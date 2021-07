La demande de permis d’urbanisme de Bruxelles-Mobilité pour le réaménagement complet de la rue Belliard n’a pas été acceptée par l’administration régionale de l’urbanisme. Il a été jugé incomplet par urban.brussels. Bruxelles-Mobilité va soumettre un autre projet endéans les six mois réglementaires, nous assure sa porte-parole. Ce projet prévoit de réaménager cette artère de façade à façade, d’y supprimer une bande de circulation entre l’avenue des Arts et la chaussée d’Etterbeek, d’y créer des pistes cyclables unidirectionnelles surélevées de chaque côté de la chaussée, d’y déplacer un arrêt de bus et d’y créer des espaces végétalisés.