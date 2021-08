Selon le dernier rapport de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière (Vias), quatre décès ont été enregistrés sur les routes de la Région bruxelloise lors de ce premier semestre 2021. "C’est le résultat le plus bas de Bruxelles de ces dix dernières années, à l’exception de l'année 2016", commente Benoit Godart, porte-parole de Vias. Lors des six premiers mois de 2020, le bilan était de 10 décès sur place.

Le porte-parole de Vias veut toutefois tempérer ces chiffres : les premiers semestres de 2020 et de 2021 ont tous deux été marqués par des confinements et des restrictions de déplacements, mais à différents moments et avec différentes modalités. "Il est difficile de comparer ces périodes. Il ne faut donc pas tirer des conclusions trop hâtives".

De même, "le trafic n’est pas encore revenu à la normale à Bruxelles, car beaucoup de gens sont en télétravail, les discothèques sont toujours fermées…"

Plus d’accidents

En Wallonie, la diminution du nombre de décès sur place est de 20% entre le premier semestre de 2020 et celui de 2021. De son côté, la Flandre a cependant connu une augmentation des décès de 24%.

Notons qu’à l’échelle nationale, le nombre d’accidents est en hausse (+12%), tout comme le nombre de blessés (+ 11%). À Bruxelles, le nombre d’accidents lors du premier semestre est en effet passé de 1.481 en 2020 à 1.568 en 2021, ce qui représente une augmentation de 6%.