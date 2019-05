L'épreuve la plus spectaculaire était sans aucun doute le "tram bowling"...

Un événement pour le moins inédit se tenait ce samedi dans la rue Royale, devant le Parc de Bruxelles : la huitième édition du très sérieux championnat européen du meilleur conducteur de tram.

Les badauds étaient nombreux à s'attarder sur l'épreuve reine du "tram bowling", la plus spectaculaire des six épreuves à réaliser. "Nous sommes venus en famille profiter des animations à l'occasion de la fête de l'Iris, et en traversant le parc on s'est retrouvé sur ce spectacle amusant", s'amuse Brigitte, originaire de Watermael-Boitsfort.

Jan Pannus, organisateur de l'événement, n'était pas peu fier de l'engouement suscité par cette compétition improbable. "Nous avons eu le privilège d'organiser cet événement dans le cadre des 150 ans du tram bruxellois. C'est une grande fierté pour Bruxelles puisqu'il y a quand même 25 équipes mixtes qui s'affrontent avec des conducteurs venus de Moscou, Istanbul, Berlin, Vienne etc", confie-t-il. "On a choisi cet endroit fréquenté pour donner de la visibilité au métier de conducteur, qui requiert de nombreuses compétences."

Et à l'issue de la compétition, c'est l'équipe Bruxelloise emmenée par Laurence et Mesut, conducteurs à la Stib, qui a triomphé ! Félicitations à eux...

L'édition 2020 se déroulera en Roumanie.