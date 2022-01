Située sur le boulevard de Waterloo entre les arrêts de métro Louise et Porte de Namur, la "Q8" fait partie des rares stations-service du centre-ville bruxellois. "On rend vraiment service aux automobilistes, qui sont très nombreux à passer par ici. Beaucoup de gens arrivent ici à sec", assure le gérant Cemil Soysal.

Cependant, plusieurs éléments viennent compromettre l’avenir de cette station située à deux pas de "The Hotel" : le vieillissement de l’infrastructure, l’évolution de la mobilité bruxelloise avec l’interdiction des véhicules diesel en 2030 et des voitures essence en 2035, et surtout le réaménagement complet de grande ampleur de l’avenue de la Toison d’Or et du boulevard de Waterloo.

Bien décidés à rester, l’exploitant et la société ont introduit une demande de permis pour réaménager totalement l’infrastructure et en faire une "station-service dernier cri, conçue pour les voitures électriques", comme l’annonce le gérant.