Rejoindre Vilvorde au centre de Bruxelles via le Canal pourrait se faire de manière plus rapide à l'avenir. Un comité de suivi s'est réuni vendredi dernier, en présence de représentants de la Région bruxelloise et de la Région flamande. Plusieurs scénarios pluriannuels de croissance ont été présentés par l'ASBL Brussels By Water, qui gère le Waterbus. L'objectif vise à augmenter la vitesse commercial de ce moyen de transport fluvial, en le faisant passer de 14 à 18 km/h, avec une intégration billettique au réseau de transport en commun.