Le début des travaux devrait débuter au second semestre 2020, la fin des travaux sont prévus fin 2022.

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert ce jeudi pour l'extension du Crowne Plaza Hotel situé sur la place Rogier. Cette extension va permettre de combler la "dent creuse" située entre le boulevard Botanique et la place Rogier qui défigure la place depuis les années 70.

"Ce projet immobilier est exemplaire. Lors du chantier de réaménagement de la place, la direction de l’hôtel et moi avons eu l’occasion de nouer le contact et de poser les bases du projet actuel. Celui-ci est le fruit d’un concours d’architecte organisé par le BMA et d’un accompagnement d’Urban. Avec son architecture contemporaine respectueuse du passé, l’activation de la toiture avec un bar (avec vue) indépendant de l’hôtel, la conception de jardins intérieurs et suspendus et l’animation commerciale du rez-de-chaussée, il reflète parfaitement l’ensemble de nos priorités", explique Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme.

Construit en un an à peine entre 1908 et 1909, cet hôtel de style Art nouveau fut le premier immeuble en béton de Bruxelles.

"Après 50 ans et de nombreuses tentatives, l'une des "blessures urbaines" les plus importantes en Région bruxelloise va enfin être réparée. Reconstruire la ligne de front manquante sur le boulevard du Jardin Botanique et recréer le tissu urbain pour combler les vides existants est un des objectifs du projet. L'autre objectif majeur est de compléter l'hôtel historique existant par des services et des fonctionnalités pour créer l'hôtel / centre de conférence le plus efficace et le plus attrayant de la Région bruxelloise", explique Aldert Schaaphok, vice président du promoteur immobilier Pandox.

