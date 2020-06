Les habitant(e)s, les commerçant(e)s et les écoles de la place du Jardin aux Fleurs pourront profiter, dès lundi prochain, d'une place plus grande. Les parties nord et sud de cette dernière seront, dès ce moment, réservées aux cyclistes et aux piétons.

"Le quartier du Jardin aux Fleurs est le lieu de vie de nombreuses familles et commerces, notamment des restaurants. Chaque jour, un grand nombre d’enfants y passe pour se rendre à l’école. Or, on y constate de nombreux comportements automobiles dangereux et un grand passage de trafic de transit. Ils rendent la situation sur la place et ses alentours dangereuse. Pour garantir plus de sécurité à celles et ceux qui la traversent, des bacs à fleurs y seront installées. Bien que l’espace réservé aux piétons et cyclistes soit agrandi, le quartier reste accessible à tous les usagers de la route. Grâce à ces aménagements, nous rendons la place plus sûre et agréable pour les habitant.e.s, les enfants ainsi que celles et ceux qui s’y arrêtent le temps d’un rafraichissement ou d’un repas sur une terrasse", explique l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen).

La partie nord du quartier, entre la rue des Chartreux et la place du Jardin aux Fleurs en direction de la rue Notre-Dame-du-Sommeil, et la partie sud, entre la rue des Six Jetons et la rue Pletinckx, seront désormais réservées aux piétons et cyclistes dès le 15 juin. La fermeture à la circulation motorisée de ces deux zones permettra d’éviter le trafic de transit ainsi que ses nuisances pour le voisinage, indique la commune dans un communiqué. Des bacs à fleurs et des panneaux de signalisation permettront d’avertir de la nouvelle situation dans le quartier.

"Les adaptations de circulation de la place Jardin aux fleurs permettent, dès lundi, à cette place d’exercer sa vraie fonction, un lieu de rencontre pour les habitants et les familles, tout en améliorant la sécurité routière au bord de celle-ci. Une ville à dix minutes de tout, en offrant des espace de qualité, pour des riverains est notre priorité", précise le bourgmestre Philippe Close (PS).

La Ville de Bruxelles renforcera également la sécurité routière grâce à deux autres interventions : la rue T’Kint sera prochainement à sens unique, entre la rue des Six Jetons et la rue d’Anneessens, et le sens de circulation sera changé entre la rue d’Anneessens et la rue de la Buanderie.