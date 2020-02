Cet axe majeur du centre-ville n'est plus adapté aux nouvelles conditions de circulation.

Le réaménagement des boulevards du centre-ville se poursuit. Les prochaines phases de travaux concerneront le tronçon du boulevard Adolphe Max et ses axes avoisinants, à savoir les rues du Finistère, du Pont-Neuf, de Malines, de la Fiancée et Saint-Pierre. Toutes remarques et suggestions quant à cet avant-projet peuvent être enregistrées jusqu'au 28 février.

Le boulevard Adolphe Max, situé dans le prolongement du boulevard Anspach, sera réaménagé d'ici 2021. En effet, cet axe majeur du centre-ville n'est plus adapté aux nouvelles conditions de circulation.

L'objectif du projet : retrouver le prestige du boulevard A. Max en replantant de nouveaux alignements d’arbres et en utilisant un revêtement noble pour les trottoirs. Davantage de place sera laissée aux piétons. Le projet vise à réorganiser le boulevard pour redonner un meilleur confort aux différents modes de circulation, offrir les conditions de promenade urbaine et de continuité piétonne sur l’axe Nord Sud du Pentagone, apaiser la circulation automobile au profit des piétons et créer des relations piétonnes et cyclables avec les quartiers alentours.

L'éclairage sera identique à celui implanté sur les Boulevards du centre à interdistance des arbres d'alignement.

Au niveau de la rue de Malines, cette zone résidentielle sera réaménagée de plain-pied avec un filet d'eau central. L'axe cyclable sera revalorisé, avec toutefois un maintien d'emplacements de stationnement. Une petite place va voir le jour au carrefour avec la rue Saint-Pierre.

La rue du pont-neuf sera elle mise à sens unique et les trottoirs seront refaits en brique de pierre bleue.

