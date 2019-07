Le deux-roues a été enregistré sur la plateforme mybike.brussels avant sa restitution.

La bicyclette jaune Qhubeka volée au Fan Park du Tour de France à la place De Brouckère durant le grand départ a été rendu ce mercredi. Le vélo avait déjà été retrouvé le 11 juillet dernier, mais n'avait pas encore pu être restitué.

Le vélo a été enregistré sur la plateforme mybike.brussels pour éviter une nouvelle mésaventure. "Il s'agit également d'un geste symbolique posé par l'organisation Qhubeka en reconnaissance du travail fourni par la police afin de retrouver le vélo volé et soutenir les efforts entrepris en matière de prévention dans le domaine. Nous vous rappelons l'importance d'enregistrer votre vélo et de déclarer tout vol au service de police de votre choix ou via Police-On-Web https://www.police.be/fr/e-loket", indique la police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

© D.R.



Un policier de la zone de police Montgomery avait permis de récupérer le deux-roues après la diffusion d'un signalement par la zone Bruxelles Capitale-Ixelles. L'inspecteur circulait à la chaussée d'Anvers à Bruxelles et a eu l'attention attirée par un vélo correspondant à la description. La bicyclette aurait été abandonnée à hauteur du numéro 339 de la voirie. Les deux freins étaient endommagés.

Aucun suspect n'avait pu être identifié à l'époque. Le parquet avait demandé à ouvrir une enquête de voisinage et à visionner les vidéos des caméras de surveillance pour identifier l'auteur du vol.

Pour rappel, le ou les auteurs avaient dérobé le vélo dans la soirée du 5 juillet, veille du grand départ du Tour de France à Bruxelles. La bicyclette était en exposition et était destinée à être mise en vente à la fin du Tour pour une bonne œuvre. "Hier soir, l’un des 4 vélos Qhubeka exposés au Fan Park de Bruxelles a été volé. La vente aux enchères en fin de Tour de ces vélos permettra de financer des vélos pour les enfants en Afrique du Sud. Aidez-nous à retrouver le vélo jaune Qhubeka !", expliquait le lendemain du vol sur Twitter l'organisation du Tour de France. Eddy Merckx et d’autres stars du peloton avaient marqué leur soutien en publiant des photos sur les réseaux sociaux.