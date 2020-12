La Ville de Bruxelles a aménagé, ce lundi matin, un nouvel espace piétonnier devant la cathédrale des Sts Michel et Gudule, où la circulation automobile est désormais déviée. Des bacs à fleurs ont été installés sur la route.

"Ce piétonnier va mettre fin au trafic de transit tout en améliorant la sécurité des touristes, des piétons et des cyclistes", explique Bart Dhondt (Groen), échevin de la Mobilité. "Cet aménagement permet désormais de connecter davantage le parvis de la Cathédrale avec le parc et faciliter l’accès des bus."

© DR

La Ville de Bruxelles adapte dès lors la mobilité dans le quartier. Des bacs à fleurs ont été posés entre le parc et la cathédrale empêchant le transit automobile devant la cathédrale. Le sens de circulation de la Place Sainte-Gudule entre les rues du Marquis et des Paroissiens a été inversé, tout entre la rue de la Chancellerie et la rue des Colonies et entre la rue de la Banque et la rue de la Collégiale.

Pour se rendre dans le centre-ville en provenance de la rue de Loi, il faut emprunter la rue des Colonies puis la rue de Loxum, le boulevard de l’Impératrice et enfin les rues d’Assaut et Fossé-aux-loups. Pour se rendre à la Cathédrale afin d’y déposer ou reprendre une personne, la rue du Marquis est l’accès le plus pratique. Il en va de même pour les bus.

Pour le stationnement automobile aux abords de la Cathédrale, l’accès via la rue de Ligne est le plus indiqué afin de stationner dans la rue du Bois sauvage.