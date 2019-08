Une voiture et une trottinette électrique sont entrées en collision.

Une voiture et une trottinette électrique sont entrées en collision. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées. Il est donc impossible de préciser actuellement qui était en tort et quel véhicule a embouti l'autre. Toujours est-il que l'usager faible, une dame âgée d'une trentaine d'annes qui se trouvait sur la trottinette, a été blessée et transférée vers l'hôpital en ambulance. Ses jours ne sont toutefois pas en danger, a indiqué William Mariel, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Quant au conducteur de la voiture, il a pu faire sa déposition.