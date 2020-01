Depuis que les travaux relatifs à la création d’une piste cyclable séparé et une bande bus bidirectionnelle devant le nouveau siège d’Axa sur le Boulevard du Régent sont terminés, on peut voir que divers aménagements ont été réalisés, des marquages ont été faits et de la signalisation a été posée au niveau de la Porte de Namur.

Toutefois, on peut constater que les bus 71 vers la Ville de Bruxelles n’empruntent pas le dispositif tel qu’aménagé et se retrouvent donc de nouveau dans les embouteillages sur l’autre côté du Boulevard, alors que l’objectif était justement d’améliorer la vitesse commerciale de la ligne de bus la plus fréquentée de la capitale.