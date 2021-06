C'est décidé : les véhicules essence et diesel bientôt interdits à Bruxelles Bruxelles Mobilité M. L. © FLEMAL JEAN-LUC

Conformément à ses objectifs fixés en 2019 dans la déclaration de politique régionale, le gouvernement bruxellois a validé la sortie du diesel et de l'essence, respectivement en 2030 et 2035. Un accord entre les partis de la majorité a été obtenu ce matin lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois. Le ministre-président Rudi Vervoort (PS), le ministre de la Transition climatique et de l'Environnement Alain Maron (Ecolo), la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et son homologue en charge des Finances et du Budget Sven Gatz (Open-VLD) présenteront les détails de leur plan de sortie demain vendredi à la presse.