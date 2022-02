Les habitants s’en amusent, les étrangers s’en étonnent. La situation est surréaliste. La rue Paloke longeant le parc du Scheutbos est en son milieu divisée en deux zones distinctes : une partie rénovée, une partie dégradée. Marquage visible de la frontière linguistique, de la séparation entre la Flandre et la Région bruxelloise, entre Dilbeek et Molenbeek. "Pour moi, j’habite à Dilbeek", assène sans détour Marie-Christine, qui habite pourtant du côté "impair" de la rue, c’est-à-dire sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean. "Qu’on habite d’un côté ou l’autre de la rue, on se connaît entre voisins, on se fréquente. Bref, on forme un seul quartier", sourit Daniel. Reportage.