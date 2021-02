Ne pas pouvoir se garer au bout de sa rue parce-qu'elle se situe dans une autre commune peut être rageant pour les automobilistes. C'est le quotidien de certains habitants qui vivent à la frontière de Bruxelles-Ville et Saint-Josse. Leur carte riverain ne couvre que le territoire de leur commune même si les rues les plus proches de leur domicile ont un autre code postal.

A la demande de ces riverains, l'échevin de la mobilité Bart Dhondt (Groen) a présenté, lors du conseil communal de janvier, deux nouveaux accords avec les communes de Jette et Saint-Josse-ten-Noode. "Nous avons déjà un accord avec Ixelles pour le quartier Louise et deux autres avec la commune de Jette, indique Bart Dhondt. Nous avons deux nouveaux accords avec la ville de Jette. Désormais toute la frontière avec Jette est couverte. Cela concerne plusieurs quartiers, le quartier Arbre Ballon, la rue De Smet De Nayer, autour du square Leopold ou encore autour du CHU Brugmann".

Avec Saint-Josse c'est un tout nouveau accord qui concerne les rues des Deux-Eglises, du Cardinal, Marie-Thérèse, de la Pacification, du Marteau, de Spa et de Verviers. D'autres accords sont en cours de discussion avec les communes de Schaerbeek, Evere, Saint-Gilles et Etterbeek.

Il n'y aucune demande des riverains des communes de Molenbeek et Anderlecht. "Cela prend du temps mais cela facilite la vie des gens, précise l'échevin de la mobilité de la Ville de Bruxelles. On avance et on signe des accords pour les rues concernées, celles pour lesquelles nous avons reçu des demandes. Si on doit élargir le périmètre de l'accord avec Saint-Josse, on le fera plus tard. Selon la demande".

La mise en application se fera dans les semaines, voire les mois, à venir. Les habitants concernés recevront un courrier. Concrètement, leur plaque sera enregistrée et ils ne seront pas verbalisés qu'ils se garent d'un côté ou de l'autre de la frontière.