Carton rouge de la part des administrations régionales bruxelloises. Le projet de rénovation et de réaménagement du long tronçon ganshorenois comprenant les avenues De Brouckère et Goedefroy, la rue Sorensen, la rue Beeckmans et la place reine Fabiola vient de recevoir un avis défavorable de la commission de concertation.

Les autorités locales ambitionnaient pour rappel de réaménager cet axe latéral qui traverse Ganshoren et permet de relier l’avenue Charles Quint à l’avenue de l’Exposition universelle. Le projet de la commune prévoit deux pistes cyclables tracées de part et d’autre de la voirie, la plantation d’arbres, la création de plateaux aux carrefours proches des écoles et la suppression de 18 places de stationnement sur 97.

Mais ce projet ne verra probablement pas le jour sous sa forme actuelle. L’avis de la commission pointe entre autres du doigt "la réduction des trottoirs à 2 mètres", un aménagement cyclable qui "ne répond pas aux recommandations du vade-mecum vélo", et le fait que "le présent projet ne prévoit aucune solution pour limiter le trafic venant et arrivant de l’avenue Charles-Quint".

Une "situation ubuesque" pour le MR

Pour le collège échevinal, c’est la douche froide. "Une grande déception pour la mobilité de Ganshoren. C’est une situation ubuesque. On a fait une proposition mesurée pour améliorer la situation. Je trouve aberrant que la Région bloque cette amélioration", critique l’échevine de la Mobilité, Magali Cornelissen (MR).

La libérale évoque des "contre-vérités" dans le rapport notamment concernant les dimensions réglementaires, et pointe aussi la responsabilité des instances régionales en matière de trafic transit dans le quartier, dont une partie serait selon elle liée à la piste cyclable de l’avenue Charles Quint.

Selon la mandataire, cet avis défavorable met en péril tout le dossier. "La Région vient d’empêcher la rénovation de cet axe." Dès lundi, des contacts seront pris avec l’administration. Si une solution n’est pas trouvée dans les quinze jours, le projet sera vraisemblablement avorté. "On ne veut pas se battre contre des moulins à vent et jouer les Don Quichotte… On peut difficilement avancer quand on sait que le fait du prince peut bloquer le dossier. On avait ici un subside. Si on le perd, nous n’avons plus le budget", commente l’échevine, pour qui '"il n’est pas question de supprimer tout le stationnement".

Pour le collectif citoyen ganshorenois 1083/0, qui avait milité contre le projet communal, cet avis défavorable "n'est donc pas une surprise et certainement pas une "victoire", car c'est surtout très dommage qu'autant de temps et de moyens ont été perdus". "Cela fait un an qu’on met la commune en garde. On a perdu du temps, des subsides, de l’argent… Tout le monde y perd. Mais tout le monde est d’accord : cet axe mérite un réaménagement d’urgence", commente Arne Smeets, membre du collectif.