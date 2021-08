Attention, perturbations au niveau de la mobilité à Schaerbeek. La chaussée de Haecht est intégralement rénovée de façade à façade entre la rue Seutin et la place Pogge. Des travaux qui nécessitent l’interruption de tout trafic sur l’avenue Rogier, entre l’avenue Paul Deschanel et la chaussée de Haecht. Dans ce contexte, la Stib entend réaménager les arrêts Coteaux, afin de les rendre "plus grands, plus confortables".

© Stib

Mais tout cela a bien sûr de grandes implications sur la mobilité dans le quartier. Les trams 25 sont désormais interrompus de part et d’autre de l’arrêt Coteaux, jusqu’au 17 décembre. Les trams 62 sont également interrompus jusqu’en 2022 entre Bienfaiteurs et Cimetière de Jette. Les trams 92 sont quant à eux déviés entre Sainte-Marie et Verboekhoven, du 6 septembre au 31 août 2022.

Jusqu’au 17 décembre, la ligne de bus 65 est également déviée entre Coteaux et Quetelet / Rosa Parks, tout comme les bus 66 qui se retrouvent déviés entre Crossing et Quetelet / Rosa Parks. De même, la ligne N04 connaîtra une déviation entre Coteaux et Sainte-Marie, du 3 septembre au 17 décembre.