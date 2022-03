C’est le grand chantier qui anime le nord de la commune de Jette. Le quartier du cimetière connaît un profond réaménagement de l’espace public orchestré par la Stib. Les voies du tram étant usées, la société de transport a profité de l’occasion pour repenser les installations.

La Stib vient d’entrer dans la troisième phase du chantier. Les rails sont en cours d’installation entre l'avenue Woeste et le boulevard de Smet de Naeyer. Pendant ce temps, Vivaqua et Elia (les impétrants) sont occupés au niveau des avenues Secrétin et des Démineurs. La fin des travaux de cette phase est prévue pour juin.

(...)